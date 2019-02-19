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Следствие по делам Майдана провалилось из-за отсутствия поддержки власти, – Горбатюк

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Следствие по делам Майдана провалилось из-за отсутствия поддержки власти, – Горбатюк

Начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов, при том что 36 лиц, уведомленных о подозрении в совершении преступлений во время Революции Достоинства, продолжают работать в правоохранительных органах.

«На сегодняшний день из уведомленных о подозрении 36 продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 — на руководящих должностях», — сказал он входе круглого стола «Пять лет после событий Евромайдана», который проходит во вторник утром в Киеве, передает Интефакс-Украина.

Начальник Управления спецрасследований напомнил, что в порядке специального — «заочного» — досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений уведомлены бывшие руководители государства, которых подозревают в организации преступлений.

При этом Горбатюк добавил, что понимает неполноценность и недостаточность нынешних результатов следствия.

«Почему не достигнуты полноценные результаты, несмотря на все приложенные усилия? Из всех лиц, которые окружали расследование, только семьи Небесной Сотни, их адвокаты, представители общественных организаций (оказывали содействие следствию — Ред.)... К сожалению, той помощи, поддержки, которая нужна была и которую, прежде всего, декларировали, (следователи — Ред.) ее не получали. (поддержку — Ред.) Именно от руководства государства, руководства правоохранительных органов», — сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры.

В этом контексте он рассказал о действиях руководства МВД Украины и СБУ, которые не способствовали расследованию. В частности, прокурор отметил, что оперативные подразделения этих структур не содействовали следствию, за исключением расследования использования «титушек» на Майдане.

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Напомним, 21 ноября 2018 года Горбатюк заявлял, что упреки в адрес следствия относительно ненадлежащего расследования дел Майдана и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста. «На сегодняшний день большая часть преступлений раскрыта... установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники», — сказал тогда Горбатюк.

Сергей Горбатюк, Майдан
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