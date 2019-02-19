Business Insider составил список 20 лучших смартфонов 2019 года

Журнал Business Insider составил список лучших смартфонов за 2019 год.
По версии издания, лучшим смартфоном стал китайский OnePlus 6T. Авторы рейтинга отметили его привлекательный внешний вид, качество фотосъемки, быструю зарядку и долгое поддержание заряда в сочетании с базовой ценой в $550.
На втором месте оказался iPhone XR, который, по данным издания, обладает такими же характеристиками, как более дорогой iPhone X. Тройку лидеров замыкают Google Pixel 3 и Pixel 3XL. Издание отмечает, что эти смартфоны имеют хорошую для своего класса камеру и операционную систему на базе Android, которая хорошо продумана и понятна пользователю. В пятерку также вошли Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS.
Авторы также включили в перечень лучших смартфонов LG V40 и G7, iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus и Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 и S8 Plus, Huawei Mate 20 Pro, Razer Phone 2, HTC U12+, Motorola Moto Z3, Moto G6 и BlackBerry Key2.
Напомним, что ранее эксперты компании Statista представили рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Список возглавил Xiaomi Mi A1, в тройку также вошли OnePlus 5T и Xiaomi Mi Max 3.
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