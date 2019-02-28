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США признали, что на переговорах с КНДР не смогли получить желаемого

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США признали, что на переговорах с КНДР не смогли получить желаемого

Вашингтон на саммите США — КНДР не смог добиться от Пхеньяна того, чего хотел. Об этом в четверг в Ханое на пресс-конференции по итогам саммита заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы не смогли получить того, чего хотели. Между тем мы сделали большой шаг к реализации договоренностей, достигнутых ранее в Сингапуре, и продолжим переговоры по денуклеаризации», — подчеркнул он, выразив сожаление, что в Ханое не удалось достичь большего. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что прошедший саммит был «очень продуктивным».

Помпео также отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын был не готов выполнить требования США. Комментируя требования Пхеньяна по отмене всех санкций в отмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, дипломат подчеркнул, что «этого было бы недостаточно для ликвидации ракетно-ядерной программы» КНДР, поэтому американская сторона не пошла на эту сделку.

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В свою очередь президент США Дональд Трамп после завершения саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что санкции против КНДР останутся в силе. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Трампа, Северная Корея хотела, чтобы в обмен на денуклеаризацию были сняты все ограничения, однако он не может на это пойти.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Майк Помпео
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