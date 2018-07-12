Ким Чен Ын написал письмо Трампу

Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании президенту США Дональду Трампу заявил, что прогресс в американо-северокорейских отношениях поможет организовать новый двусторонний саммит. Об этом говорится в тексте письма от 6 июля, которое Трамп опубликовал в Twitter.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

«Я выражаю свою убежденность в том, что эпохальный прогресс в развитии американо-северокорейских отношений приведет к нашей следующей встрече», — говорится в переведенном на английский язык документе.

Сам Трамп назвал послание «очень хорошим» и заявил о достижении «значительного прогресса» в связи с этим.