Ким Чен Ын написал письмо Трампу

Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании президенту США Дональду Трампу заявил, что прогресс в американо-северокорейских отношениях поможет организовать новый двусторонний саммит. Об этом говорится в тексте письма от 6 июля, которое Трамп опубликовал в Twitter.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt