Помпео подтвердил, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын скоро снова встретятся

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что новая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в скором времени, и что, вероятно, этот саммит состоится после октября.

«Еще один саммит будет, место и день его проведения пока не определены, но мы проводим кропотливую работу, чтобы обеспечить условия, необходимые для того, чтобы добиться как можно большего во время этого саммита. Я надеюсь, что это будет скоро», — сказал Помпео в среду в интервью телеканалу CBS. По словам госсекретаря, в ближайшее время он отправится в Пхеньян, чтобы провести переговоры об организации встречи лидеров двух стран.

«Я не знаю, когда этот саммит состоится, — добавил Помпео. — Он может пройти в октябре, но, вероятнее, это произойдет позже».