Tesla объявила об уходе в онлайн и снижении цены

Американский автопроизводитель Tesla объявил, что цены на седан Model 3 будут снижены на 6% до $35 тыс. благодаря закрытию розничных магазинов и переходу на онлайн-продажи, сообщается на сайте Tesla.

«В течение следующих нескольких месяцев мы свернем многие наши магазины», — заявили в компании. При этом, небольшая часть магазинов продолжит работу в местах с высоким трафиком, подчеркнули в Tesla. В компании не назвали число магазинов, которые ждет закрытие и не уточнили, скольких сотрудников ждет сокращение.

«Клиентам из США важно понять, что благодаря онлайн-продажам любой человек в любом штате может быстро и легко купить Tesla», — говорится в сообщении. В Tesla отметили, что намерены развивать свои сервисные центры чтобы клиенты могли получить обслуживание «в тот же день, если не в тот же час».

В компании заявили, что хотят упростить возврат автомобилей. Это можно будет сделать в течение семи дней после покупки при условии, что машина не проедет за это время больше 1 тыс. миль. «В буквальном смысле, вы можете купить Tesla, проехать несколько сотен миль в поездке на выходные с друзьями, а затем вернуть его бесплатно», — утверждают в Tesla.

Как отмечает Bloomberg, после объявления о переходе на онлайн-продажи акции Tesla упали на 4,1% до $306,8 за штуку.

В середине января компания объявила, что сократит около 7% своих сотрудников. Глава Tesla Илон Маск тогда заявил, что 2018 год оказался самым сложным, но также и самым успешным в истории компании. Так, за год Tesla удалось собрать 86,5 тыс. автомобилей, но, несмотря на рекордную выручку в $21,3 млрд, убытки компании составили $976 млн (2017-й Tesla закончила в минусе на $1,9 млрд).