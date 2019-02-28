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«Горькое поражение Трампа»: что мировые СМИ пишут о саммите в Ханое

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«Горькое поражение Трампа»: что мировые СМИ пишут о саммите в Ханое

Мировые СМИ считают президента США Дональда Трампа главным проигравшим по итогам безрезультатного саммита в Ханое, где он встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп хотел показать себя с лучшей стороны во время саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном и укрепить позиции во внутренней политике, однако потерпел поражение. Такое мнение высказано в статье немецкого Spiegel Online, которая опубликована в четверг.

«Дональд Трамп возлагал надежды на вторую встречу с Ким Чен Ыном. Он хотел успешного пиара, помощи в предвыборной борьбе в США, может даже надеялся отвлечь внимание от внутриполитических проблем. Однако саммит в Ханое стал провалом и завершился преждевременно без существенного результата. Это горькое поражение для Трампа, который сам себя провозгласил специалистом по заключению сделок», — полагает обозреватель издания.

«Сначала денуклеаризация, затем мирный договор и в конце концов Нобелевская премия мира. Именно так представлял себе Дональд Трамп переговоры с Ким Чен Ыном. Теперь он оступился, так же, как и оступались его предшественники, над которыми он с удовольствием подшучивал», — добавляется в статье.

Саммит США — КНДР в Ханое окончился провалом, став поражением для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такую оценку завершившейся в четверг в столице Вьетнама встрече дала британская газета The Times.

Издание полагает, что отмена рабочего обеда и церемонии подписания совместной декларации стали «поражением для президента» США, которое последовало спустя несколько часов после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн, выступая на слушаниях в Конгрессе, охарактеризовал нынешнего главу Белого дома как расиста, афериста и обманщика.

Как пишет The Times, реальность такова, что спустя восемь месяцев с момента саммита США и КНДР в Сингапуре прошлым летом и последовавших за ним интенсивных переговоров госсекретаря Майкла Помпео и дипломатов на рабочем уровне оба лидера не смогли прийти к согласию по какому-либо вопросу, чтобы углубить «расплывчатое заявление о благих намерениях», выработанное по итогам их первой встречи.

В свою очередь американская газета Politico считает, что президент США Дональд Трамп покинул Вьетнам без ядерной сделки, которую надеялся заключить с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и это лишило его важного козыря в преддверии кампании по выборам в президенты 2020 году.

«Это стало болезненным итогом поездки для президента, стремящегося к тому, чтобы одержать внешнеполитическую победу, с которой он пошел бы выборы 2020 года», — отметило издание.

«Обе стороны, похоже, были на пороге подписания соглашения, однако в последнюю минуту эти планы сорвались, — отмечает издание. — Неожиданно ситуация развернулась на 180 градусов на саммите, где, казалось, дело шло к заключению сделки, которую Трамп мог был охарактеризовать как „важнейшую победу“. Это стало бы еще одной заготовкой к его предвыборным речам, с которыми он будет выступать на митингах по мере приближения президентской гонки 2020 года. Вместо этого Трамп оказался в ситуации, когда ему пришлось объяснять журналистам на пресс-конференции, почему обе стороны разъезжаются с пустыми руками».

Представители Белого дома, указывает Politico, после завершения переговоров подчеркивали, что обе стороны будут «продолжать разговаривать друг с другом». «Президент и госсекретарь Майк Помпео настаивали на том, что за последние два дня был достигнут значительный прогресс, — отмечает газета. — Помпео выразил надежду, что обе стороны снова установят контакт в предстоящие недели, однако Трамп подчеркнул, что он „не подписывался“ на третью встречу».

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Напомним, что после нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Ранее, по итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын, политика Трампа
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