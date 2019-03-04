В Черном море потушили танкер, который горел там полтора месяца

Пожар на танкере «Маэстро», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушили. Об этом российским СМИ сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«Вчера в 18:50 мск прекратился последний очаг. Наше [Росморречфлота] судно находится на месте событий, ждем принятия решения судовладельца», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что возле горевшего танкера дежурит судно «Спасатель Демидов».
1 марта потушили пожар на еще одном загоревшемся в Черном море танкере «Канди».
Шедшие под флагом Танзании танкеры, которые находились на якорной стоянке и занимались передачей топлива с борта на борт, загорелись 21 января. На них находились 32 человека, все — граждане Турции и Индии. В результате произошедшего погибли по меньшей мере 10 человек, еще 10 моряков числятся пропавшими без вести. При этом 12 человек удалось спасти, операцию в районе горящих танкеров завершили 26 января.
Следственный комитет России назвал причиной возгорания нарушение правил безопасности.
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