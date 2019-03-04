Стали известны детали новой торговой сделки между США и Китаем

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между обеими странами. В частности, Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

По словам собеседников издания, соглашение постепенно обретает форму после февральских переговоров в Вашингтоне. Источники предупредили, что препятствия остаются, и каждая из сторон может столкнуться с сопротивлением у себя дома по поводу того, что условия слишком выгодны для другой стороны.

Несмотря на остающиеся препятствия, переговоры дошли до такой стадии, что о сделке может быть объявлено на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который может состояться 27 марта, после того как председатель КНР завершит свой визит в Италию и Францию, знают источники, знакомые с соответствующими планами.

В рамках сделки Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, а также снизить тарифы на импортные автомобили ниже существующего уровня в 15%. Пекин также собирается увеличить закупки товаров из США. Источники уверяют, что одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на $18 млрд.

Торговая война между США и Китаем разразилась в минувшем году после того, как Трамп обложил ввозными пошлинами ряд китайских товаров. Так американский лидер решил оказать давление на Пекин с целью выполнения длинного списка требований, которые изменили бы условия торговли между двумя странами. Со стороны Китая были приняты ответные меры. Далее последовали еще несколько раундов введения взаимных ввозных пошлин на американские и китайские товары.