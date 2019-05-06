Порошенко назначил нового командующего ООС

Действующий президент Петр Порошенко назначил новым командующим операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, прошел год, как был изменен формат АТО на ООС и управление Вооруженными силами и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами, привлеченными к выполнению задач, было возложено на командующего Объединенных сил.

«Год назад на эту должность был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Спасибо генералу и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС, за мужество, решительность и стойкость», — сказал Порошенко.

«По предложению Министра обороны и начальника Генштаба ВСУ предусмотрена ротация руководства ООС. Поэтому принял решение на должность Командующего ООС назначить генерал-лейтенанта Александра Сырского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ», — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что в сложных условиях Сырский показал личное мужество, эффективные действия по организации обороны и отражения наступления российских войск.

«Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи», — заявил Порошенко.

Он пожелал Сырскому умело применить опыт во имя Украины и украинского народа.

С началом боевых действий Александр Сырский был начальником штаба АТО.

В частности, был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. Также Александр Сырский был причастен к управлению боями в Углегорске и неудачной попытке отбить Логвиново.

За бои на Дебальцевском плацдарме Александр Сырский награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта.