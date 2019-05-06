Порошенко назначил нового командующего ООС

Действующий президент Петр Порошенко назначил новым командующим операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского. Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, прошел год, как был изменен формат АТО на ООС и управление Вооруженными силами и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами, привлеченными к выполнению задач, было возложено на командующего Объединенных сил.
«Год назад на эту должность был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Спасибо генералу и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС, за мужество, решительность и стойкость», — сказал Порошенко.
«По предложению Министра обороны и начальника Генштаба ВСУ предусмотрена ротация руководства ООС. Поэтому принял решение на должность Командующего ООС назначить генерал-лейтенанта Александра Сырского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ», — добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что в сложных условиях Сырский показал личное мужество, эффективные действия по организации обороны и отражения наступления российских войск.
«Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи», — заявил Порошенко.
Он пожелал Сырскому умело применить опыт во имя Украины и украинского народа.
С началом боевых действий Александр Сырский был начальником штаба АТО.
В частности, был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. Также Александр Сырский был причастен к управлению боями в Углегорске и неудачной попытке отбить Логвиново.
За бои на Дебальцевском плацдарме Александр Сырский награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016