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У Зеленского прокомментировали назначение нового командующего Объединенным силами

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У Зеленского прокомментировали назначение нового командующего Объединенным силами

Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не до конца понятно, почему данное кадровое назначение нужно было осуществлять именно сейчас, уже после завершения выборов президента, отмечает советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

«Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

При этом Апаршин считает, что есть вопросы, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко. «Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы — тут есть вопросы. Вроде бы выборы завершились. Можно же это было сделать раньше», — указал он.

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Отвечая на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, советник Зеленского сказал: «Почему нет? Наев — боевой украинский генерал, который прошел войну, имеет огромный опыт. К этим генералам нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и которые уже научились воевать».

ООС, Иван Апаршин, Александр Сырский
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Понедельник, 6 мая 2019
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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