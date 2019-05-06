У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями. У них родился сын, говорится на официальной странице четы в Instagram.
Таким образом, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Имя мальчика, который занял седьмое место в линии престолонаследия, будет объявлено спустя некоторое время. Его первые фотографии мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк.
Напомним, что принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония венчания прошла в часовне Cвятого Георгия в Виндзорском замке. Королева Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского, Маркл после венчания также стала герцогиней Сассекской.
О беременности Меган Маркл Кенсингтонский дворец объявил в октябре 2018 года. Предполагалось, что малыш появится в конце апреля — начале мая. Однако пол будущего ребенка, а затем и точную дату родов пара решила не разглашать.
Сообщение Букингемского дворца, сообщившего о решении Гарри и Меган отпраздновать рождение ребенка «в частном порядке» было распространено через британскую прессу и привело к многочисленным спекуляциям на тему рождения наследника. Тот факт, что последний раз на публике беременная Маркл появлялась 19 марта, породил слухи, что она уже родила ребенка и скрывает его от публики.
Отметим, что британские букмекеры ставили на то, что первенцем королевской четы станет девочка. Так, согласно оценкам посетителей букмекерской конторы William Hill, у принца Гарри и Меган Маркл должна была появится дочь в пяти случаях из семи (ставка 2/5).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016