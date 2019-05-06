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У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

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У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями. У них родился сын, говорится на официальной странице четы в Instagram.

Таким образом, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Имя мальчика, который занял седьмое место в линии престолонаследия, будет объявлено спустя некоторое время. Его первые фотографии мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк.

Напомним, что принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония венчания прошла в часовне Cвятого Георгия в Виндзорском замке. Королева Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского, Маркл после венчания также стала герцогиней Сассекской.

О беременности Меган Маркл Кенсингтонский дворец объявил в октябре 2018 года. Предполагалось, что малыш появится в конце апреля — начале мая. Однако пол будущего ребенка, а затем и точную дату родов пара решила не разглашать.

Сообщение Букингемского дворца, сообщившего о решении Гарри и Меган отпраздновать рождение ребенка «в частном порядке» было распространено через британскую прессу и привело к многочисленным спекуляциям на тему рождения наследника. Тот факт, что последний раз на публике беременная Маркл появлялась 19 марта, породил слухи, что она уже родила ребенка и скрывает его от публики.

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Отметим, что британские букмекеры ставили на то, что первенцем королевской четы станет девочка. Так, согласно оценкам посетителей букмекерской конторы William Hill, у принца Гарри и Меган Маркл должна была появится дочь в пяти случаях из семи (ставка 2/5).

принц Гарри, Меган Маркл
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Понедельник, 6 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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