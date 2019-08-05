Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил на эту должность Александра Сырского.
Соответствующие указы № 576/2019 и № 578/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.
При этом глава государства уволил Сырского с занимаемой ранее должности командующего Объединенных сил (указ № 577/2019).
Попко — генерал-полковник ВСУ, стал командующим Сухопутными войсками Украины в марте 2016 года. До того возглавлял Главный командный центр Генерального штаба ВСУ, исполнял обязанности командующего Объединенного оперативного командования ВСУ.
Сырский с началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора «С», одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее началась операция объединенных сил.
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