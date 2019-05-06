Американцы успешно сбили с помощью лазера несколько ракет

Военные США успешно сбили несколько ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки. Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, испытания проходили на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля. Противоракетный лазер разработали в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), по которой к 2021 году все американские истребители вооружат лазерами.

Предполагается, что лазерная система повысит мощность военных самолетов и защитит истребители от ракет класса «воздух—воздух» и «земля—воздух». Подробности испытаний военные держат в тайне. Но, по данным издания, все цели были успешно сбиты.