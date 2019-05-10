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У Зеленского предлагают правительству помощь в аудите Укроборонпрома

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У Зеленского предлагают правительству помощь в аудите Укроборонпрома

Начать проверку эффективности использования концерном «Укроборонпром» бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, возможно в ближайшее время. Об этом советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин написал в Facebook.

«Правительство намерено в ближайшее время начать аудит Государственного концерна „Укроборонпром“. Минфину поручен поиск необходимого финансирования. Это правильное решение! Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для ВМС Украины», — отметил он.

Апаршин подчеркнул, что Минэкономразвития в 2018-2019 гг. получило на данную программу 5,5 млрд грн.

«У нас есть специалисты высокого уровня. Мы готовы помочь правительству на безвозмездной основе. Ждем предложения от правительства», — написал советник избранного президента.

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Отметим, что 26 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ликвидировать Государственный концерн «Укроборонпром» и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, который будет обеспечивать формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

Укроборонпром, Иван Апаршин
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Комментарии (1)
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Гость
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 1 час 14 минут назад

Наивность поражает. Им объявили войну, а они предлагают бесплатные услуги по делу, которое "старички" хотят закрыть. Зеленскому надо речь готовить на 14число обращения к народу, нужен ли такой состав законодателей, которые даже дату не в состоянии прописать. Исторических примеров достаточно. Например, обращение де Голля, который обвинил правительство в сговоре с противником.

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Пятница, 10 мая 2019
Четверг, 9 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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