Врачи определили причину смерти журналиста Доренко

Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщили РБК два источника в бюро судебномедицинской экспертизы.
Вскрытие прошло в морге при Троекуровском кладбище. У Доренко обнаружили гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.
Журналист Сергей Доренко умер накануне, 9 мая, в возрасте 59 лет. Вечером он ехал на мотоцикле по Николоямской улице в Москве и внезапно упал. Прибывшим врачам не удалось его спасти. Как стало известно по предварительным данным, ему стало плохо с сердцем, после чего Доренко потерял управление.
Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. В 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «Первом канале» «Останкино», в программе «Вести», на CNN. С 1999 по 2000 год он вел программу «Время» на ОРТ, а потом занялся авторской программой. С 2008 по 2013 год он был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей», с 2014 — радиостанции «Говорит Москва».
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