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WSJ: Джулиани в Киеве попробует убедить Зеленского провести расследование в интересах Трампа

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WSJ: Джулиани в Киеве попробует убедить Зеленского провести расследование в интересах Трампа

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Джулиани может «в ближайшие дни» отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Газета утверждает, что Джулиани намерен убедить его провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, «может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа». Один из них касается расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года. Другой относится к предполагаемым связям сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Издание подчеркивает, что среди основных целей, которые преследуют союзники Трампа в попытке подтолкнуть новую власть в Киеве к проведению расследований, — намерение дискредитировать расследование Мюллера, в том числе дело, в рамках которого был приговорен к 7,5 года тюрьмы экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Также в их интересах, по мнению газеты, нанести урон репутации Байдена, который считается одним из фаворитов предвыборной гонки среди представителей Демократической партии.

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В апреле этого года Джулиани заявлял, что сотрудники предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от демократов на выборах президента США в 2016 году, поддерживали контакты с представителями Украины. «Украина проводит расследование в отношении кампании Клинтон за связи с Украиной, — сказал тогда адвокат в эфире телеканала CNN. — Ни одна американская газета не пишет об этом». Джулиани при этом не пояснил, о каком именно расследовании идет речь.

Рудольф Джулиани, Владимир Зеленский, политика Трампа, Джо Байден
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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Богдан Данилишин
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