Еврокомиссар назвал основные вызовы, с которым столкнется Зеленский

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан считает, что избранного президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время ждут два основных вызова — госдолг и истечение газового договора с РФ.
«Он столкнется в ближайшие недели и месяцы с двумя основными вызовами: первое, это вопрос с долгом, который означает, что нужно найти решение для погашения немалой задолженности, люди должны быть сфокусированы на этом. Второе, это истечение газового контракта с РФ», — сказал еврокомиссар журналистам в Брюсселе.
Напомним, что Украина в этом году должна выплатить примерно 17 миллиардов долларов по внутреннему и внешнему госдолгу, в первом квартале страна выплатила около 4,7 миллиарда долларов.
Действующий контракт на транзит российского газа через нашу страну истекает в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия пока ведут безрезультатные трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.
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