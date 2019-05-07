Зеленский на встрече с Ханом говорил о новом избирательном законе и европейском выборе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом сообщил, что начал диалог с парламентом и отметил необходимость принять новый закон о выборах в Верховную Раду, который бы обеспечил обновление политики.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, в начале встречи он заверил Хана в неизменности европейского выбора Украины.

«Наш европейский выбор безальтернативный, и я как гарант Конституции буду защищать путь, который выбрали граждане Украины на выборах», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того Зеленский назвал среди своих главных приоритетов победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ.

«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Зеленский также сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательное поле.

Стороны также обсудили конфликт на востоке Украины. «Наша цель — прекратить огонь», — указал Зеленский.

Напомним, что очередные парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре 2019 года.