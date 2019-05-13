У Зеленского не видят смысла вести прямые переговоры между Украиной и Россией

Прямые переговоры между избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным на данном этапе не могут быть перспективными, считает советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

«Я говорю как эксперт, это не позиция, которая уже сформирована президентом Украины Владимиром Зеленским. (...) С моей точки зрения, на сегодняшний день садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно. Россия не выполнила никаких обязательств по отношению к Украине», — озвучил свое мнение Апаршин для проекта «Радио Свобода» — «Донбасс. Реалии».

Говоря о стратегии по Донбассу, он отметил, что необходимо наработать пакет новых предложений, согласовать его в «нормандском формате», «а возможно, и за счет расширения». «Далее уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией, а, возможно, привлечь и другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являются мощными игроками в мире и их влияние на Российскую Федерацию, в том числе, достаточно велико. Например, Китай», — считает советник Зеленского.

Апаршин также выразил мнение, что вернуть оккупированные территории Донбасса под контроль Украины можно за 5 лет.

«С момента, когда российские войска ушли, а украинская армия, возможно, и представители армий других стран — я пока не готов об этом говорить — выйдут на границу, с этого момента начнется выполнение Минских договоренностей в том числе. Возвращение людей, территорий и вообще восстановление статуса до 2014 года — как раз на эти вопросы предусматривался срок пять лет. Это касается и принятия соответствующих решений на уровне Организации Объединенных Наций, это касается формирования этих миротворческих сил, гражданской администрации», — рассказал он.

По словам советника Зеленского, в вопросах Донбасса нужна «взвешенная политика», а вопросы веры, языка и истории «необходимо рассматривать очень-очень осторожно».