Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-марте снизился до $3,2 млрд

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте 2019 года составил $3,239 миллиарда, снизившись на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.
Согласно российским данным экспорт из РФ в Украину составил $2,1 миллиарда (рост на 0,5%), импорт из Украины — $1,13 миллиарда (снижение на 11,2%).
Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период не изменилась — 2,1%.
Напомним, что согласно украинским данным, по итогам января-апреля товарооборот со странами СНГ сократился на 3%, до $5,99 млрд. Товарооборот с другими государствами вырос на 13% — до $13,91 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016