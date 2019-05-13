Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-марте снизился до $3,2 млрд

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте 2019 года составил $3,239 миллиарда, снизившись на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.

Согласно российским данным экспорт из РФ в Украину составил $2,1 миллиарда (рост на 0,5%), импорт из Украины — $1,13 миллиарда (снижение на 11,2%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период не изменилась — 2,1%.

Напомним, что согласно украинским данным, по итогам января-апреля товарооборот со странами СНГ сократился на 3%, до $5,99 млрд. Товарооборот с другими государствами вырос на 13% — до $13,91 млрд.