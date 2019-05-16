75% украинцев поддерживают прямые переговоры между Путиным и Зеленским ради восстановления мира на Донбассе

Для восстановления мира на востоке Украины президент страны должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев, а 55,4% выступают за прямые переговоры с руководством так называемых «Л/ДНР», свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы «Рейтинг».

Так, согласно результатам социсследования, презентованным в четверг в пресс-центре агентства «Интерфакс-Украина», 24,2% респондентов ответили, что президент Украины скорее должен пойти на прямые переговоры с Москвой, 50,8% — безусловно, должен, 7,7% — скорее не должен, 8,4% — безусловно, не должен, а 9% затруднились ответить.

Кроме того, 36,2% опрошенных ответили, что для восстановления мира на Донбассе президент, безусловно, должен пойти на прямые переговоры с руководством так называемых «Л/ДНР», 19,2% — скорее должен, 12,4% — скорее не должен, 20,3% — безусловно, не должен, а 11,9% затруднились ответить.

При этом 65,3% респондентов ответили, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий, 21,3% — ответили, что не должна, а 13,5% затруднились ответить.

Среди прочего, 49,2% опрошенных граждан считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донбасса необходимо выносить на всеукраинский референдум, 29,8% выступили против вынесения этого вопроса на референдум, а 21,1% затруднились ответить.

Согласно опросу, 39,9% поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донбасса особого статуса как варианта решения проблемы с данными территориями, 18,5% — считают таким вариантом официальное признание того, что в ближайшие годы данные территории не могут вернуться в Украину, и будет их полная изоляция, 17,3% — за продолжение боевых действий, направленных на полное восстановление контроля Украины над этими территориями, а 24,3% затруднились ответить.

Кроме того, 48,9% опрошенных заявили, что поддержали бы предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта, 33,5% — не поддержали бы такое решение, а 17,6% затруднились ответить.