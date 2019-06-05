Сегодня Зеленский снова собирается обсуждать в Брюсселе российскую агрессию

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что усиленные обстрелы украинских позиций на Донбассе на протяжении вторника и ночи среды, вследствие чего трое бойцов ВСУ погибли и еще трое были ранены, является открытой демонстрацией России возможности обострения конфликта, что станет предметом его обсуждения с европейскими коллегами в Брюсселе

«Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены... Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров (ТКГ — Ред.) в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — написал Зеленский на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Он также выразил соболезнования семьям погибших украинских военнослужащих и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

По данным пресс-центра операции Объединенных сил 4 июня вооруженные формирования противника 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120-мм и 82-мм. Сепаратисты также обстреливали украинских военных из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое получили ранения.

Помимо этого с начала суток по 7.00 среды, 5 июня, боевики четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из РГП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие этих обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.