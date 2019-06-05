Войти
Зеленский пообещал в Брюсселе не отдавать «Приват» Коломойскому
позиция
Зеленский пообещал в Брюсселе не отдавать «Приват» Коломойскому
Трамп уверен, что Великобритания все-таки выйдет из ЕС
позиция
Трамп уверен, что Великобритания все-таки выйдет из ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Сегодня Зеленский снова собирается обсуждать в Брюсселе российскую агрессию

351
Сегодня Зеленский снова собирается обсуждать в Брюсселе российскую агрессию

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что усиленные обстрелы украинских позиций на Донбассе на протяжении вторника и ночи среды, вследствие чего трое бойцов ВСУ погибли и еще трое были ранены, является открытой демонстрацией России возможности обострения конфликта, что станет предметом его обсуждения с европейскими коллегами в Брюсселе

«Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены... Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров (ТКГ — Ред.) в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — написал Зеленский на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Он также выразил соболезнования семьям погибших украинских военнослужащих и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

Читайте также: Трамп не исключил начала военной операции против Ирана

По данным пресс-центра операции Объединенных сил 4 июня вооруженные формирования противника 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120-мм и 82-мм. Сепаратисты также обстреливали украинских военных из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое получили ранения.

Помимо этого с начала суток по 7.00 среды, 5 июня, боевики четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из РГП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие этих обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Донбасс, Владимир Зеленский, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 июня 2019
Вторник, 4 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016