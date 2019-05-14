Глава МИД Эстонии призывает расширить санкции ЕС против России

Европейский Союз должен расширить санкции против РФ за российские паспорта, которые выдают на оккупированных территориях Украины. Об этом написал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.

«Провокационные действия России в Украине говорят сами за себя. ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, должен рассмотреть расширение санкций. ЕС будет оставаться единым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркнул он.

Напомним, ранее во время общения с прессой в кулуарах министерской встречи Восточного партнерства министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае с российской «паспортизацией» оккупированных территорий Донбасса стоит ожидать более жестких действий от ЕС, чем объявления индивидуальных санкций. Ведь, по словам украинского чиновника, эта проблема касается не только Украины и Грузии, которые уже пострадали от действий Российской Федерации, но и стран Евросоюза, на территории которых проживает значительное количество русскоязычного населения.