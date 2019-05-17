Стало известно, кто будет представлять ЕС на инаугурации Зеленского

Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пятницу в Брюсселе.

«От ЕС будет вице-президент Шевчович», — сказали в Еврокомиссии.

Напомним, что инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.