Войти
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
позиция
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
СМИ сообщили о желании Трампа создать новую партию
резонанс
СМИ сообщили о желании Трампа создать новую партию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В некоторых городах США после инаугурации Байдена прошли беспорядки

202
В некоторых городах США после инаугурации Байдена прошли беспорядки

Представители леворадикальных движений в США устроили беспорядки после инаугурации президента Джозефа Байдена в двух крупных городах на западном побережье Соединенных Штатов — Сиэтле и Портленде. Об этом сообщается в аккаунтах полицейских департаментов двух городов в Twitter.

В Сиэтле протестующие собрались в центре города, разгромили магазин Amazon и здание суда, сожгли американский флаг. Как уточняет телекомпания Fox News со ссылкой на очевидцев, погром устроили представители левых радикальных движений, в том числе, антифашистов. Полиция задержала двух человек за взлом и нанесение ущерба имуществу.

Беспорядки с участием представителей леворадикальных движений прошли также в Портленде. Протестующие выкривали лозунги о том, что «хотят не Байдена, а справедливости». Группа из 150 человек разгромила городской офис Демократической партии, разбив стекла и разрисовав стены граффити. Прибывшая на место происшествия полиция задержала восемь человек за участие в беспорядках и поджоги, после чего митингующие рассеялись.

В другой части Портленда толпа забросала камнями и бутылками здание иммиграционной и таможенной службы США. По данным полиции, у некоторых из протестующих были замечены электрошокеры, щиты и газовые баллончики. Они также выкрикивали лозунги, свидетельствующие об их принадлежности к антифашистским группировкам и движению BLM.

Читайте также: Байден отменил ряд скандальных указов Трампа

Демократ Джозеф Байден в среду принес присягу в качестве 46-го президента США. Инаугурация американского лидера прошла в Вашингтоне без каких-либо происшествий, хотя после беспорядков в американской столице 6 января были приняты повышенные меры безопасности.

инаугурация, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 января 2021
Среда, 20 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Крис Гильбо
Крис Гильбо
предприниматель, маркетолог

Как подводить итоги года и ставить цели

Каждый год я анализирую, как прошел для меня предыдущий год. 2020 год оказался совершенно безумным, но как раз поэтому анализ и полезен: он помогает сконцентрировать внимание на фоне безумия и дает ориентиры, над чем нужно поработать в течение следующего года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016