Трамп готов к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.

«Я думаю, что Иран хотел бы провести переговоры, и если они этого хотят, мы тоже готовы», — цитируют СМИ слова Трампа на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Американский президент находится в Японии с визитом.

Он отметил: «Посмотрим, что произойдет, но я знаю, что премьер-министр (Абэ — Ред.) поддерживает близкие отношения с Ираном».

По словам Трампа, «никто не хочет, чтобы произошло что-то ужасное, особенно я».

В последнее время отношения между США и Ираном серьезно обострились на фоне наращивания американского военного присутствия в районе Персидского залива.