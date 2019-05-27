Глава Huawei против ответных мер Китая в отношении Apple



Руководство Huawei против того, чтобы Пекин предпринимал меры против Apple в ответ на решение США внести эту китайскую компанию в черный список. Об этом заявил в распространенном в воскресенье интервью агентству Bloomberg генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

«Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест», — заверил он. «Apple — это ведущая в мире компания, без нее не было бы мобильного интернета. Если бы не было Apple, чтобы помочь показать нам целый мир, то мы бы не увидели красоту окружающего мира», — пояснил Жэнь Чжэнфэй.

Он назвал американскую компанию своим учителем. «Он на наших глазах продвигается вперед. Зачем мне сопротивляться своему учителю. Я никогда так не поступлю», — обещал глава китайской компании.

Жэнь Чжэнфэй признал, что действия США приводят к сокращению отрыва Huawei от конкурентов в области технологий стандарта связи 5G. «Определенно, мы замедляемся, если в крыльях нашего самолета много дыр. Если мы летим медленно, а другие быстро, то они быстро нас нагонят. Однако мы будем продолжать устранять эти дыры и, когда их не останется, снова полетим быстро», — образно пояснил руководитель Huawei.

В последние годы Китай активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы, в частности China Telecom, China Mobile и China Unicom, со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Скорость передачи информации будет в 20-50 раз быстрее, чем при использовании существующих стандартов связи.

Генеральному директору Huawei был задан вопрос, как долго его предприятие способно продержаться в условиях сокращения поставок комплектующих и программного обеспечения со стороны других компаний, список которых под нажимом США быстро растет.

«США управляют своими компаниями. Но США не являются мировым жандармом и не могут управлять всем миром. Остальная часть мира самостоятельно решит, будет ли сотрудничать с нами, руководствуясь собственными бизнес-интересами», — ответил Жэнь Чжэнфэй. Он сравнил отказ поставлять его компании комплектующие с еще одним отверстием, замедляющим самолет, но не прекращающим его полет.