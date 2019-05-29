В Киеве горит бывший завод Порошенко

На территории заводы «Кузня на Рыбальском», который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, тушат пожар.

Как сообщает dtp.kiev.ua, «серьёзный пожар на территории завода „Ленинская кузня“ на Рыбальском: на месте работают пожарные».

«Очень сильное задымление, видное с расстояния в несколько километров», — говорится в сообщении.

«Возможно освобождают часть территории для инфраструктуры нового жилого комплекса для приезжей элиты», — предполагает Fb-пользователь dtp.kiev.ua.