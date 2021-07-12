Генерала Павловского арестовали с альтернативой 500 млн грн залога

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 млн грн экс-заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому по делу о поставках военной техники низкого качества.
«12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн грн», — сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).
В Бюро подчеркнули, что таким образом Печерский райсуд избрал меру пресечения уже четырем подозреваемому по делу о продаже некачественной военной техники Вооруженным силам Украины.
Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников «Кузни на Рыбальском» и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.
«Глава правления „Кузня на Рыбальском“ подговорил замминистра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО», — сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.
Кроме того, по данным ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства «Богдан Моторс», которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах
Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.
Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 −2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.
Уведомлен также о подозрении глава правления «Кузни на Рыбальском», действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.
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