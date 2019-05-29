Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину.

В среду он прилетел в международный аэропорт «Борисполь» рейсом из Варшавы. Там его встречают более сотни сторонников и большое количество журналистов. Прибытие политика в «Борисполь» транслирует в прямом эфире ряд телеканалов.

В ожидании Саакашвили в аэропорту собрались сотни человек с грузинскими и украинскими флагами и десятки журналистов с видеокамерами. Звучит музыка, собравшиеся несколько раз пропели гимн Украины. Встречающие приготовили каравай для встречи.

Сам Саакашвили запустил на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию своего прибытия.