Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину.
В среду он прилетел в международный аэропорт «Борисполь» рейсом из Варшавы. Там его встречают более сотни сторонников и большое количество журналистов. Прибытие политика в «Борисполь» транслирует в прямом эфире ряд телеканалов.
В ожидании Саакашвили в аэропорту собрались сотни человек с грузинскими и украинскими флагами и десятки журналистов с видеокамерами. Звучит музыка, собравшиеся несколько раз пропели гимн Украины. Встречающие приготовили каравай для встречи.
Сам Саакашвили запустил на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию своего прибытия.
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