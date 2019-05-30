Миссия МВФ подтвердила готовность вернуться в Киев после выборов

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу, но готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства, указывается в заявлении главы миссии Рона ван Родена в четверг.

«Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», — указывается в заявлении.

Команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

Напомним, что о достижении подобных договоренностей ранее заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.