Глава МИД ФРГ рассказал, зачем он с французским коллегой приехали в Киев

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его предстоящий визит в Украину вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом призван продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Берлина и Парижа после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.
«Для меня было важно поехать в Киев вместе с моим французским коллегой сразу после того, как президент Зеленский вступил в должность, чтобы разъяснить, что Германия и Франция не уменьшают свою поддержку Украине, а как раз наоборот», — сказал Маас перед своим вылетом в Киев в четверг, сообщается на сайте МИД ФРГ, передает Интерфакс-Украина.
По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, украинцы возлагают большие надежды на нового президента. «Мы хотим предложить нашу поддержку президенту Зеленскому в реализации этих надежд. Это потребует дальнейших реформ, особенно в борьбе с коррупцией», — отметил Маас.
Он также подчеркнул, что и жителям Донбасса нужен мир. «Импульс этих выборов может дать возможность выйти из тупика и, наконец, претворить в жизнь мирный план Минских соглашений», — выразил мнение министр, добавив, что Германия и Франция хотят сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании конфликта.
«Мы также будем требовать конструктивного вклада со стороны России», — добавил Маас.
Как сообщалось, министры иностранных дел Германии Маас и Франции Дриан в четверг, 30 мая, посетят Украину с совместным визитом. Ожидается, что в Киеве состоится встреча президента Украины с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции.
Германия и Франция вместе с Украиной и Россией участвуют в переговорах в «нормандском формате» по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
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