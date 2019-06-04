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УДАР идет на выборы. Кличко предлагает Саакашвили возглавить партию

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УДАР идет на выборы. Кличко предлагает Саакашвили возглавить партию

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что УДАР будет участвовать во внеочередных выборах народных депутатов 21 июля, и предложил экс-президенту Грузии Михаил Саакашвили стать председателем партии. Об этом Кличко отметил в обращении, опубликованном на странице мэра столицы в Facebook.

«УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии», — сказал Кличко.

Он рассказал, что сегодня видел обращение Саакашвили, политической силе которого якобы создали препятствия для участия в выборах, так выразил готовность «подставить политическое плечо».

«Я убежден, таков наш союз сможет удвоить наши усилия ради преобразований в стране и вместе мы план изменений, мы людей, которые способны воплотить», — добавил Киевский городской голова.

В то же время Кличко отметил, что сам остается мэром Киева.

«У меня еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью», — отметил он.

УДАР, Виталий Кличко, Михаил Саакашвили
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