Зеленский прокомментировал отвод российских войск от украинской границы

Украина всегда находится наготове, но хочет мира и приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

«Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряженность. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку», — написал Зеленский на странице в Twitter в четверг.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации».

Наращивание российских войск происходило с марта на фоне обострения на Донбассе, где на линии разграничения возобновились обстрелы и столкновения.