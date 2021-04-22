Зеленский прокомментировал отвод российских войск от украинской границы

Украина всегда находится наготове, но хочет мира и приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.
«Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряженность. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку», — написал Зеленский на странице в Twitter в четверг.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.
Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации».
Наращивание российских войск происходило с марта на фоне обострения на Донбассе, где на линии разграничения возобновились обстрелы и столкновения.
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