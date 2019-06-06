Суд вынес приговор убийцам Гандзюк

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание. Решение суда зачитали на заседании 6 июня, сообщает УП.
Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина и непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука — на 6 лет тюрьмы.
Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор — 4 года заключения, Виктор Горбунов — 3 года.
Обвиняемые ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.
По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова к участию в покушении.
Напомним, что 1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
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