Суд вынес приговор убийцам Гандзюк

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание. Решение суда зачитали на заседании 6 июня, сообщает УП.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина и непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука — на 6 лет тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор — 4 года заключения, Виктор Горбунов — 3 года.

Обвиняемые ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова к участию в покушении.

Напомним, что 1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.