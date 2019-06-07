Коломойский должен Приватбанку минимум 212 миллиардов

Подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед Приватбанком составляет 212 миллиардов гривен. Об этом сообщила заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук в интервью НВ Бизнес.

«Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 миллиардов гривен. 212 миллиардов из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции», — сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько средств должен вернуть Коломойский.

Сам же Коломойский ранее заявил, что снова планирует стать совладельцем Приватбанка, либо же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

19 апреля стало известно, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц.

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о разрыве договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка на сумму в 9,2 млрд грн, полученным до его национализации.