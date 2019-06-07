Бывший глава Укртранснафты Лазорко вернулся в Украину

Бывший председатель правления АО «Укртранснафта» Александр Лазорко вернулся в Украину. Об этом сообщил председатель партии «Укроп», внефракционный народный депутат Тарас Батенко в Facebook.

«С дорогим мне человеком — Александром Ивановичем Лазорко, с возвращением в Украину и новых побед! Привет всем друзьям», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Лазорко возглавлял Укртранснафту с 2009-го по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы «Приват» — Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года наблюдательный совет ПАО решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и её размещением на хранение на заводах группы «Приват» в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. По данным издания, за проект выкачки технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.

30 мая 2019 года Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего председателя правления АО «Укртранснафта» Александра Лазорко.