Отец Гандзюк назвал «спектаклем» суд над убийцами дочери

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк на оглашение приговора исполнителям нападения на дочь не поехал и назвал суд спектаклем. Об этом Виктор Гандзюк написал на своей странице в Facebook.

«Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство. На оглашение приговора не поехал. Не смог себя заставить. Был на предыдущем заседании ... Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал ... Все довольны. Соглашение подписано. И всё. Третий звонок. Спектакль после утверждения соглашения начинается. А потерпевшие? Да ничего, потерпят дальше», — написал Виктор Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года активистку, и. о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к её убийству были задержаны пять человек.

16 мая Верховный суд передал дело в отношении обвиняемых в нападении на Екатерину Гандзюк из Херсонского городского суда Херсонской области в Покровский районный суд Днепропетровской области, по месту прописки троих из пяти обвиняемых.

Все пятеро обвиняемых заключили соглашения о признании виновности.

Потерпевшие — родители Екатерины Гандзюк и её муж — и их представители согласились на назначение злоумышленникам мягкого наказания по соглашению с прокурором о признании виновности.

В Покровском районном суде Днепропетровской области вчера огласили приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Подстрекателя и пособника нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам 6 месяцам, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука — к 6 годам, пособников Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского — к 4, а Виктора Горбунова — к 3годам лишения свободы.