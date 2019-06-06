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Кому в Украине нужен 5G и нужен ли он вообще

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Кому в Украине нужен 5G и нужен ли он вообще

«Гонка за 5G», давно запущенная производителями оборудования для мобильных операторов, в 2019 году докатилась до Украины.

18 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале тестирования технологии связи пятого поколения, и сообщил, что в 2020 году будут выставлены на торги лицензии на 5G.

Еще через месяц экс-президент Петр Порошенко подписал указ о графике запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Заявления украинских чиновников по поводу 5G звучат в унисон с их коллегами из ведущих стран мира. Официальные представители США, Китая, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Германии и ряда других государств регулярно говорят о намерении как можно скорее запустить 5G.

Но стоит ли Украине участвовать в этой гонке? Не опережают ли события президент и министр? Готова ли наша страна к 5G, насколько приоритетна эта технология и какими преимуществами и недостатками она обладает?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, есть смысл собрать ряд мифов, которыми оброс 5G в Украине.

Миф № 1. Украине нужно сосредоточиться на запуске 5G

Развитые страны подошли к моменту запуска 5G со сделанным «домашним заданием». Они много лет назад отключили аналоговое телевидение, и на освобожденных радиочастотах запустили 4G на всей своей территории.


Покрытие 4G Франции
Покрытие 4G Германии
 

С помощью сплошного покрытия связью 4G была решена проблема цифрового неравенства между жителями городов и сел. Теперь эти страны могут полностью погрузиться в проблемы внедрения 5G.

Украина подошла к моменту запуска 5G с невыполненным «домашним заданием». Мы не отключили аналоговое телевидение, на освобожденных частотах не покрыли всю территорию связью 4G и за 5 лет не навели порядок в диапазоне 900 МГц.

В результате у нас остается проблема цифрового неравенства между жителями городов и сел. Почему так происходит? Есть три причины.

Первая. Подконтрольная президенту Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования в сфере связи и информатизации (НКРСИ) за 5 лет своей деятельности не решила проблему перераспределения радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц.

Пока не произойдет перераспределение, дороги и вся территория страны не будут покрыты связью 3G/4G.

Вторая. Наполовину подконтрольный президенту Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не отключил аналоговое телевидение в 2015 году, как того требует меморандум «Женева-2006», который Украина подписала в 2006 году.

В результате отключения должны были освободиться частоты второго цифрового дивиденда 698-790 МГц. Страны Европейского Союза освободили эти частоты в 2015 году, запустили на них 4G, и покрыли всю свою территорию скоростным мобильным интернет-доступом.

Третья. За 5 лет деятельности НКРСИ не выставила на торги лицензии на 4G в диапазоне второго цифрового дивиденда 698-790 МГц.

В результате сегодня покрытие связью 3G и 4G в Украине имеет такой вид:


Заявленное мобильными операторами «Киевстар», Vodafone Украина, lifecell покрытие территории Украины связью 3G и 4G
КИЕВСТАР«, VODAFONE УКРАИНА, LIFECELL
 

Таким покрытие может остаться еще на неопределенный срок, если общественность и чиновники будут сфокусированы на запуске дорогой и не «обкатанной» технологии 5G, вместо решения реальных многолетних проблем телекоммуникационной отрасли.

Миф № 2. 5G решит проблему покрытия страны мобильным скоростным интернетом

Технология 5G создана для того, чтобы передавать огромный объем информации с минимальной задержкой большому числу пользователей одновременно. С этой целью 5G использует так называемые «высокие» и «очень высокие» радиочастоты. В ЕС это 3,4-3,8 ГГц и 24,5-27,5 ГГц.


Какие радиочастоты используют страны мира для запуска 5G
ANOKIWAVE.COM
 

Недостаток «высоких» частот состоит в том, что у них меньше площадь покрытия, чем у «низких» частот. Несколько лет назад НКРСИ посчитала, чтобы покрыть всю Украину 4G на частоте 0,7 ГГц нужно 4,1 тыс базовых станция, а на частоте 2,6 ГГц — 97,6 тыс БС. Поэтому, чтобы покрыть Украину 5G на частоте 3,4-3,8 ГГц может понадобится примерно до 500 тыс БС, что лишено смысла.

5G на частотах 24,5-27,5 ГГц будет иметь еще более специфические модели применения:

5G в диапазоне частот более 24 ГГц типы базовых станций (типы сот)

Среда развертывания

Максимальное количество пользователей

Максимальное расстояние от базовой станции

Фемто сота

Дом, бизнес

Дом: 4−8

Бизнес: 16−32

десятки метров

Пикто сота

Общественные места, такие как торговые центры, аэропорты, вокзалы, небоскребы

64-128

десятки метров

Микро сота

Городские районы, чтобы заполнить пробелы в охвате

128-256

несколько сотен метров

Метро сота

Городские районы, чтобы обеспечить дополнительную емкость

более 250

сотни метров

Wi-Fi

(для сравнения)

Дом, бизнес

менее 50

десятки метров

Источник: Wikipedia

Отрасль рассматривает в перспективе запуск 5G и на «низких» частотах 600 МГц, 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц, однако на стандартизацию и «обкатку» перечисленных диапазонов могут уйти годы.

Миф № 3. Стоимость строительства сети 5G и 4G сопоставимы

«Киевстар» вложил в строительство сети 3G и 4G 22,5 млрд грн.

Для сравнения, в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп сказал: «По некоторым оценкам, „беспроводная“ отрасль планирует вложить в сети 5G 275 млрд дол». И в данном случае речь идет только о США.

В США это выглядит оправданно, потому что там показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя, ЭП), например, мобильного оператора AT&T составляет 48 дол. Для сравнения, в ARPU «Киевстар» равен примерно 2 дол.

Масштабы инвестиций в развертывание 5G в Великобритании подробно описаны в исследовании «Стоимость, охват и последствия внедрения инфраструктуры 5G в Великобритании» авторства доктора Кембриджского университета Эдварда Дж. Отона и доцента Политехнического университета Мадрида из Группы информационных технологий и коммуникаций Зорайда Фриас.

Авторы исследования пришли к выводу, что за 10 лет стоимость внедрения 5G в Великобритании обойдется от 15 до 25 млрд фунтов: по 1,5-2,5 млрд фунтов в год.


Динамика покрытия населения технологией 5G в зависимости от объема готовых капитальных инвестиций
THE COST, COVERAGE AND ROLLOUT IMPLICATIONS OF 5G INFRASTRUCTURE IN BRITAIN

При этом в Великобритании размер ARPU примерно в 8 раз выше, чем в Украине и в 2017 году составлял 16,8 евро.

Иными словами, стоимость внедрения в Украине 5G будет на порядок выше, чем обошлись стране технологии 4G и 3G вместе взятые. И цена за 5G неизбежно ляжет на плечи абонентов в виде очередного витка повышения тарифов.

Миф № 4. 5G заменит проводный интернет

5G не заменит проводный интернет, потому что технология основана на фундаменте «высоких» частот, которые в силу законов физики плохо проникают сквозь препятствия.

«Сигнал mmWave (телекоминдустрия договорилась называть диапазон 5G частот от 24 ГГц до 90 ГГц mmWave, от „миллиметровые волны“ — ЭП) блокируется зданиями, деревьями, и даже рукой. mmWave плохо работает во время дождя или тумана, а на уровне 60 ГГц сигнал поглощается кислородом. Да, да — часть спектра mmWave блокируется воздухом», — так описывает недостаток 5G автор статьи «Не покупайте смартфоны 5G хотя бы в ближайшее время».

Чтобы избежать ситуации, в которой вы «держите смартфон неправильно», Qualcomm (крупнейший в мире поставщик чипов для смартфонов — Ред.) решил «набить» телефон несколькими антеннами 5G.


На конференции Qualcomm Snapdragon Summit на Гавайях, проходившей в декабре, президент компании Кристиано Амон немного рассказал о том, насколько сложно создать смартфон для 5G.
 

Концепт 5G телефона, которому для приема 5G-сигнала необходимо 4 антенны

А вот так американский мобильный оператор Verizon наглядно показывает, насколько снижается проникающая способность сигнала по мере повышения частоты радиосигнала.

 

Миф № 5. В Украине есть запрос на 5G со стороны бизнеса и населения

Украинские мобильные операторы и телекоминдустрия не разделяет мнение тех, кто считает, что наша страна должна сфокусироваться на внедрении 5G, считает консультант участников рынка телекоммуникаций Роман Химич.

«Хотя мобильные операторы говорят, что будут участвовать в торгах за частоты на 5G, их понять можно, — объясняет Химич, — управление частотами в этой стране происходит очень специфическим образом. Если ты сейчас частоты не купишь, то потом останешься без них».

В вопросе запуска 5G нельзя учитывать мнение «толпы», которая не отвечает своими деньгами, репутацией и должностью за такого масштаба решения.

В контексте запуска 5G мобильных операторов, прежде всего, интересует платежеспособный спрос. Но такого спроса в Украине нет, потому что у нас один из самых низких в мире показателей ARPU — 2 дол. Представитель собственника lifecell недавно признался, что с 2006 года компания вложила в Украину 2 млрд дол и до сих пор не вернула ни цента.

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«Что касается бизнеса, то бизнес пока сам пытается понять, какие экономические показатели могут быть достигнуты с помощью 5G, и надо ли ему это, — говорит Химич. — Поэтому на сегодня можно однозначно сказать, что на 5G нет запроса ни со стороны населения, ни со стороны бизнеса.

Одна из задач адекватной политики государства в этой сфере: создать на полгода-год условия для опытной эксплуатации бизнес проектов, естественно без какой-либо выдачи лицензии за миллиарды гривен. Дайте сначала бизнесу возможность выяснить, нужно это или не нужно, а уже потом решайте сколько денег вы можете на этом заработать».

Источник

мобильная связь, 5G
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