Кому в Украине нужен 5G и нужен ли он вообще

«Гонка за 5G», давно запущенная производителями оборудования для мобильных операторов, в 2019 году докатилась до Украины.
18 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале тестирования технологии связи пятого поколения, и сообщил, что в 2020 году будут выставлены на торги лицензии на 5G.
Еще через месяц экс-президент Петр Порошенко подписал указ о графике запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.
Заявления украинских чиновников по поводу 5G звучат в унисон с их коллегами из ведущих стран мира. Официальные представители США, Китая, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Германии и ряда других государств регулярно говорят о намерении как можно скорее запустить 5G.
Но стоит ли Украине участвовать в этой гонке? Не опережают ли события президент и министр? Готова ли наша страна к 5G, насколько приоритетна эта технология и какими преимуществами и недостатками она обладает?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, есть смысл собрать ряд мифов, которыми оброс 5G в Украине.
Развитые страны подошли к моменту запуска 5G со сделанным «домашним заданием». Они много лет назад отключили аналоговое телевидение, и на освобожденных радиочастотах запустили 4G на всей своей территории.
С помощью сплошного покрытия связью 4G была решена проблема цифрового неравенства между жителями городов и сел. Теперь эти страны могут полностью погрузиться в проблемы внедрения 5G.
Украина подошла к моменту запуска 5G с невыполненным «домашним заданием». Мы не отключили аналоговое телевидение, на освобожденных частотах не покрыли всю территорию связью 4G и за 5 лет не навели порядок в диапазоне 900 МГц.
В результате у нас остается проблема цифрового неравенства между жителями городов и сел. Почему так происходит? Есть три причины.
Первая. Подконтрольная президенту Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования в сфере связи и информатизации (НКРСИ) за 5 лет своей деятельности не решила проблему перераспределения радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц.
Пока не произойдет перераспределение, дороги и вся территория страны не будут покрыты связью 3G/4G.
Вторая. Наполовину подконтрольный президенту Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не отключил аналоговое телевидение в 2015 году, как того требует меморандум «Женева-2006», который Украина подписала в 2006 году.
В результате отключения должны были освободиться частоты второго цифрового дивиденда 698-790 МГц. Страны Европейского Союза освободили эти частоты в 2015 году, запустили на них 4G, и покрыли всю свою территорию скоростным мобильным интернет-доступом.
Третья. За 5 лет деятельности НКРСИ не выставила на торги лицензии на 4G в диапазоне второго цифрового дивиденда 698-790 МГц.
В результате сегодня покрытие связью 3G и 4G в Украине имеет такой вид:
Таким покрытие может остаться еще на неопределенный срок, если общественность и чиновники будут сфокусированы на запуске дорогой и не «обкатанной» технологии 5G, вместо решения реальных многолетних проблем телекоммуникационной отрасли.
Технология 5G создана для того, чтобы передавать огромный объем информации с минимальной задержкой большому числу пользователей одновременно. С этой целью 5G использует так называемые «высокие» и «очень высокие» радиочастоты. В ЕС это 3,4-3,8 ГГц и 24,5-27,5 ГГц.
Недостаток «высоких» частот состоит в том, что у них меньше площадь покрытия, чем у «низких» частот. Несколько лет назад НКРСИ посчитала, чтобы покрыть всю Украину 4G на частоте 0,7 ГГц нужно 4,1 тыс базовых станция, а на частоте 2,6 ГГц — 97,6 тыс БС. Поэтому, чтобы покрыть Украину 5G на частоте 3,4-3,8 ГГц может понадобится примерно до 500 тыс БС, что лишено смысла.
5G на частотах 24,5-27,5 ГГц будет иметь еще более специфические модели применения:
|
5G в диапазоне частот более 24 ГГц типы базовых станций (типы сот)
|
Среда развертывания
|
Максимальное количество пользователей
|
Максимальное расстояние от базовой станции
|
Фемто сота
|
Дом, бизнес
|
Дом: 4−8
Бизнес: 16−32
|
десятки метров
|
Пикто сота
|
Общественные места, такие как торговые центры, аэропорты, вокзалы, небоскребы
|
64-128
|
десятки метров
|
Микро сота
|
Городские районы, чтобы заполнить пробелы в охвате
|
128-256
|
несколько сотен метров
|
Метро сота
|
Городские районы, чтобы обеспечить дополнительную емкость
|
более 250
|
сотни метров
|
Wi-Fi
(для сравнения)
|
Дом, бизнес
|
менее 50
|
десятки метров
Источник: Wikipedia
Отрасль рассматривает в перспективе запуск 5G и на «низких» частотах 600 МГц, 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц, однако на стандартизацию и «обкатку» перечисленных диапазонов могут уйти годы.
«Киевстар» вложил в строительство сети 3G и 4G 22,5 млрд грн.
Для сравнения, в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп сказал: «По некоторым оценкам, „беспроводная“ отрасль планирует вложить в сети 5G 275 млрд дол». И в данном случае речь идет только о США.
В США это выглядит оправданно, потому что там показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя, ЭП), например, мобильного оператора AT&T составляет 48 дол. Для сравнения, в ARPU «Киевстар» равен примерно 2 дол.
Масштабы инвестиций в развертывание 5G в Великобритании подробно описаны в исследовании «Стоимость, охват и последствия внедрения инфраструктуры 5G в Великобритании» авторства доктора Кембриджского университета Эдварда Дж. Отона и доцента Политехнического университета Мадрида из Группы информационных технологий и коммуникаций Зорайда Фриас.
Авторы исследования пришли к выводу, что за 10 лет стоимость внедрения 5G в Великобритании обойдется от 15 до 25 млрд фунтов: по 1,5-2,5 млрд фунтов в год.
При этом в Великобритании размер ARPU примерно в 8 раз выше, чем в Украине и в 2017 году составлял 16,8 евро.
Иными словами, стоимость внедрения в Украине 5G будет на порядок выше, чем обошлись стране технологии 4G и 3G вместе взятые. И цена за 5G неизбежно ляжет на плечи абонентов в виде очередного витка повышения тарифов.
5G не заменит проводный интернет, потому что технология основана на фундаменте «высоких» частот, которые в силу законов физики плохо проникают сквозь препятствия.
«Сигнал mmWave (телекоминдустрия договорилась называть диапазон 5G частот от 24 ГГц до 90 ГГц mmWave, от „миллиметровые волны“ — ЭП) блокируется зданиями, деревьями, и даже рукой. mmWave плохо работает во время дождя или тумана, а на уровне 60 ГГц сигнал поглощается кислородом. Да, да — часть спектра mmWave блокируется воздухом», — так описывает недостаток 5G автор статьи «Не покупайте смартфоны 5G хотя бы в ближайшее время».
Чтобы избежать ситуации, в которой вы «держите смартфон неправильно», Qualcomm (крупнейший в мире поставщик чипов для смартфонов — Ред.) решил «набить» телефон несколькими антеннами 5G.
А вот так американский мобильный оператор Verizon наглядно показывает, насколько снижается проникающая способность сигнала по мере повышения частоты радиосигнала.
Украинские мобильные операторы и телекоминдустрия не разделяет мнение тех, кто считает, что наша страна должна сфокусироваться на внедрении 5G, считает консультант участников рынка телекоммуникаций Роман Химич.
«Хотя мобильные операторы говорят, что будут участвовать в торгах за частоты на 5G, их понять можно, — объясняет Химич, — управление частотами в этой стране происходит очень специфическим образом. Если ты сейчас частоты не купишь, то потом останешься без них».
В вопросе запуска 5G нельзя учитывать мнение «толпы», которая не отвечает своими деньгами, репутацией и должностью за такого масштаба решения.
В контексте запуска 5G мобильных операторов, прежде всего, интересует платежеспособный спрос. Но такого спроса в Украине нет, потому что у нас один из самых низких в мире показателей ARPU — 2 дол. Представитель собственника lifecell недавно признался, что с 2006 года компания вложила в Украину 2 млрд дол и до сих пор не вернула ни цента.
«Что касается бизнеса, то бизнес пока сам пытается понять, какие экономические показатели могут быть достигнуты с помощью 5G, и надо ли ему это, — говорит Химич. — Поэтому на сегодня можно однозначно сказать, что на 5G нет запроса ни со стороны населения, ни со стороны бизнеса.
Одна из задач адекватной политики государства в этой сфере: создать на полгода-год условия для опытной эксплуатации бизнес проектов, естественно без какой-либо выдачи лицензии за миллиарды гривен. Дайте сначала бизнесу возможность выяснить, нужно это или не нужно, а уже потом решайте сколько денег вы можете на этом заработать».