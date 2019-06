Кому в Украине нужен 5G и нужен ли он вообще

«Гонка за 5G», давно запущенная производителями оборудования для мобильных операторов, в 2019 году докатилась до Украины.

18 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале тестирования технологии связи пятого поколения, и сообщил, что в 2020 году будут выставлены на торги лицензии на 5G.

Еще через месяц экс-президент Петр Порошенко подписал указ о графике запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Заявления украинских чиновников по поводу 5G звучат в унисон с их коллегами из ведущих стран мира. Официальные представители США, Китая, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Германии и ряда других государств регулярно говорят о намерении как можно скорее запустить 5G.

Но стоит ли Украине участвовать в этой гонке? Не опережают ли события президент и министр? Готова ли наша страна к 5G, насколько приоритетна эта технология и какими преимуществами и недостатками она обладает?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, есть смысл собрать ряд мифов, которыми оброс 5G в Украине.

Развитые страны подошли к моменту запуска 5G со сделанным «домашним заданием». Они много лет назад отключили аналоговое телевидение, и на освобожденных радиочастотах запустили 4G на всей своей территории.

С помощью сплошного покрытия связью 4G была решена проблема цифрового неравенства между жителями городов и сел. Теперь эти страны могут полностью погрузиться в проблемы внедрения 5G.

Украина подошла к моменту запуска 5G с невыполненным «домашним заданием». Мы не отключили аналоговое телевидение, на освобожденных частотах не покрыли всю территорию связью 4G и за 5 лет не навели порядок в диапазоне 900 МГц.

В результате у нас остается проблема цифрового неравенства между жителями городов и сел. Почему так происходит? Есть три причины.

Первая. Подконтрольная президенту Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования в сфере связи и информатизации (НКРСИ) за 5 лет своей деятельности не решила проблему перераспределения радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц.

Пока не произойдет перераспределение, дороги и вся территория страны не будут покрыты связью 3G/4G.

Вторая. Наполовину подконтрольный президенту Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не отключил аналоговое телевидение в 2015 году, как того требует меморандум «Женева-2006», который Украина подписала в 2006 году.

В результате отключения должны были освободиться частоты второго цифрового дивиденда 698-790 МГц. Страны Европейского Союза освободили эти частоты в 2015 году, запустили на них 4G, и покрыли всю свою территорию скоростным мобильным интернет-доступом.

Третья. За 5 лет деятельности НКРСИ не выставила на торги лицензии на 4G в диапазоне второго цифрового дивиденда 698-790 МГц.

В результате сегодня покрытие связью 3G и 4G в Украине имеет такой вид:

Технология 5G создана для того, чтобы передавать огромный объем информации с минимальной задержкой большому числу пользователей одновременно. С этой целью 5G использует так называемые «высокие» и «очень высокие» радиочастоты. В ЕС это 3,4-3,8 ГГц и 24,5-27,5 ГГц.

Недостаток «высоких» частот состоит в том, что у них меньше площадь покрытия, чем у «низких» частот. Несколько лет назад НКРСИ посчитала, чтобы покрыть всю Украину 4G на частоте 0,7 ГГц нужно 4,1 тыс базовых станция, а на частоте 2,6 ГГц — 97,6 тыс БС. Поэтому, чтобы покрыть Украину 5G на частоте 3,4-3,8 ГГц может понадобится примерно до 500 тыс БС, что лишено смысла.

5G на частотах 24,5-27,5 ГГц будет иметь еще более специфические модели применения:

Отрасль рассматривает в перспективе запуск 5G и на «низких» частотах 600 МГц, 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц, однако на стандартизацию и «обкатку» перечисленных диапазонов могут уйти годы.

«Киевстар» вложил в строительство сети 3G и 4G 22,5 млрд грн.

Для сравнения, в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп сказал: «По некоторым оценкам, „беспроводная“ отрасль планирует вложить в сети 5G 275 млрд дол». И в данном случае речь идет только о США.

В США это выглядит оправданно, потому что там показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя, ЭП), например, мобильного оператора AT&T составляет 48 дол. Для сравнения, в ARPU «Киевстар» равен примерно 2 дол.

Масштабы инвестиций в развертывание 5G в Великобритании подробно описаны в исследовании «Стоимость, охват и последствия внедрения инфраструктуры 5G в Великобритании» авторства доктора Кембриджского университета Эдварда Дж. Отона и доцента Политехнического университета Мадрида из Группы информационных технологий и коммуникаций Зорайда Фриас.

Авторы исследования пришли к выводу, что за 10 лет стоимость внедрения 5G в Великобритании обойдется от 15 до 25 млрд фунтов: по 1,5-2,5 млрд фунтов в год.

Динамика покрытия населения технологией 5G в зависимости от объема готовых капитальных инвестиций

