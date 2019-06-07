В Швейцарии оштрафовали 5 банков на $90 млн за манипулирование валютными курсами

Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) оштрафовала пять международных банков в общей сложности на 90 млн швейцарских франков ($90,5 млн) за сговор с целью манипулирования валютными курсами, сообщает Интерфакс-Украина.

В числе оштрафованных — Barclays, Citigroup, JP Morgan и Royal Bank of Scotland (RBS). В сообщении WECO говорится, что он выявил «ряд антиконкурентных договоренностей» между этими банками, касающихся спотовых валютных операций.

Пятый банк — японский Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) — наказан за участие в мошеннической схеме, в рамках которой трейдеры координировали свою деятельность.

Barclays оштрафован на 27 млн франков, Citigroup — на 28,5 млн франков, JPMorgan — на 9,5 млн франков, MUFG — на 1,5 млн франков, RBS — 22,5 млн франков.

UBS, также участвовавший в мошеннических схемах на валютном рынке, избежал штрафа, так как именно он оповестил регуляторов о существовании сговора.