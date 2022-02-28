Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

Швейцария присоединилась к санкциям, которые Евросоюз ввел против России в связи с войной в Украине, со ссылкой на заявление правительства передает Reuters.
«В связи с продолжающимся военным вмешательством России в Украину Федеральный совет 28 февраля принял решение применить пакеты санкций, введенные Евросоюзом 23 и 25 февраля», — говорится в заявлении.
Швейцария также присоединилась к персональным санкциям против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ограничения уже вступили в силу.
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