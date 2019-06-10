В Канаде запретят одноразовый пластик

Использование определенных одноразовых предметов из пластика будет запрещено в Канаде с 2021 года. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Мы делаем шаг вперед к запрету токсичного одноразового пластика в Канаде с 2021 года. Этого ждут от нас канадцы», — сказал он. По его словам, в некоторых провинциях страны уже сейчас действуют запреты на те или иные виды одноразового пластика.

«Но нам нужен такой подход, который затрагивал бы все регионы», — пояснил Трюдо.

Премьер-министр отметил, что этот вопрос предстоит тщательно обсудить с канадскими производителями пластиковой продукции, после чего будет составлен список предметов, запрещенных к использованию в Канаде. Предполагается, что запрет может коснуться, в частности, пластиковых пакетов, одноразовых столовых приборов, тарелок, трубочек для напитков.

Кроме того, будут разработаны законы, которые позволят привлекать к ответственности производителей за неутилизированные пластиковые отходы и увеличить число перерабатываемого пластика. «Чем больше утилизируемого пластика, тем лучше и для экономики, и для окружающей среды», — отметил Трюдо.

С 1 января 2018 года в Монреале (провинция Квебек), втором по численности населения городе Канады (1,6 млн жителей), вступил в силу запрет на использование пластиковых пакетов в розничной торговле. По данным мэрии мегаполиса, эксперты подсчитали, что жители Монреаля до запрета использовали примерно 2 млрд таких пакетов ежегодно, из которых перерабатывались только 14%.

На сегодняшний день запреты на одноразовые пластиковые пакеты введены в шести муниципалитетах трех канадских провинций — Альберты, Квебека и Манитобы. Власти провинции Онтарио также сейчас обсуждают вопрос отказа от одноразового пластика. Ежегодно около 150 млн тонн отходов из пластика сваливаются в воды Мирового океана.

В Канаде перерабатывается около 10% всех пластиковых отходов.