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С 1 февраля простые пластиковые пакеты будут продавать по 2-3 грн

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С 1 февраля простые пластиковые пакеты будут продавать по 2-3 грн

Украина с 1 февраля 2022 года вводит минимальные розничные цены на пластиковые пакеты (за один пакет с НДС): без ручек и боковых складок — 2 грн, без ручек и с боковыми складками; с ручками и без боковых складок — 2,5 грн и с ручками и боковыми складками — 3 грн.

Как говорится в сообщениях Минздрава и Минэкономики, соответствующее решение правительство Украины приняло на заседании в понедельник.

Ведомства указали, что каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. В то же время в ЕС, как уточнил глава Минздрава Виктор Ляшко, этот показатель составляет в среднем 90.

«При этом из 40 тыс. тонн пластика в Украине на переработку идет только 6%. В Европе уровень утилизации достигает 70%», — добавил он.

Ляшко указал, что рост производства и использования пластика за последние 20 лет привел к увеличению заболеваний эндокринной системы из-за содержащихся в нем химических веществ.

«Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика», — отметил первый замминистра экономики Денис Кудин.

Как сообщалось, в июне 2021 года вступил в силу закон № 2051-1 «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», который запретил бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года. Однако правительство не успело вовремя принять соответствующее постановление и минимальных ценах, хотя и выносило его на заседание 17 ноября. В пояснительной записке указывалось, что минимальная цена рассчитана с учетом расходов производителей, прибыли и торговой надбавки, и сегодня цены таких пакетов колеблются от 1 до 3,99 грн за штуку. В документе уточнялось, что речь идет о пакетах в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной свыше 50 микрометров.

В результате розничные сети самостоятельно принимали решения о таких ценах. В крупнейших сетях они, как правило, колеблются от 0,01 грн до 0,19 грн.

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Требования к платной продаже не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 г. запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Минэкономики, Минздрав, пластик
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