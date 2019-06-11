США в 2020 году потратят на оборону $733 млрд

Бюджет Пентагона в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, составит $733 млрд, на $17 млрд меньше, чем в марте просила вашингтонская администрация. Об этом говорится в проекте американского военного бюджета на 2020-й финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020-й финансовый год, переданный в Конгресс 11 марта.
«Предложение председателя Смита предусматривает выделение $733 млрд на нашу национальную оборону. Это позволит нашим военным поддерживать боеготовность, наращивать потенциал и инвестировать в новое программное обеспечение и технологии, необходимые для защиты страны от наших противников», — говорится в документе. В частности, на проведение операций за рубежом демократ предлагает выделить $69 млрд.
Данную инициативу должны одобрить обе палаты Конгресса США, после чего она отправится на подпись президенту.
В марте Трамп попросил американский Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд в 2020 финансовом году. При этом он предложил сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета в следующем финансовом году. В данный момент Палата представителей находится под контролем его оппонентов, демократов.
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