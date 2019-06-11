На телефоны Huawei могут установить российскую ОС «Аврора»

Министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков и исполнительный директор Huawei Го Пин на Петербургском экономическом форуме обсуждали возможность перехода китайских смартфонов на российскую операционную систему (ОС) «Аврора», сообщил The Bell со ссылкой на источники. Один из источников рассказал, что эта тема поднималась и на встрече президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином.

По данным источников, переговоры продолжаются как по вопросу установок ОС «Аврора», созданной на базе финской Sailfish, на китайские смартфоны, так и по локализации части устройств Huawei в России.

ОС Sailfish — разработка финской компании Jolla. В 2014 году совладельцем Jolla стал российский миллиардер Григорий Березкин, который договорился с Минкомсвязи РФ о создании национальной мобильной ОС. По данным «Коммерсанта», на поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish «Ростелекома» потребуется свыше 160 млрд руб. На нее хотят перевести почти 8 млн пользователей до конца 2021 года.

В конце мая между США и Китаем начался новый виток торговой войны, когда Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.