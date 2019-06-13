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Путин рассказал, кому симпатизирует в торговой войне между США и Китаем

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Путин рассказал, кому симпатизирует в торговой войне между США и Китаем

России нет смысла вмешиваться в торговые споры между США и Китаем, однако симпатии Москвы остаются на стороне Пекина. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Мир».

Российский лидер считает, что в этом споре есть очень много «специфичных вопросов». «Китай — это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты размещают там свои производства, создают рабочие места. Вместе с тем Китайская Народная Республика, когда продает свои товары на внешних рынках, в том числе в значительном объеме на американский рынок, значительную часть получаемой выручки в виде золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах», — объяснил он.

«С точки зрения здравого смысла» России нет смысла вмешиваться в этот конфликт, отметил президент. В то же время, заметил он, есть значимое «но» — отношения России с Китаем. «У нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова. Мы сотрудничаем в экономике, гуманитарной сфере, на региональном уровне, взаимодействуют наши МИДы и Министерства обороны», — сказал он. Товарооборот России и Китая растет, а между лидерами стран, признал Путин, есть «симпатия». Ничего подобного нет в отношениях России и США, заметил Путин.

В то же время, заявил президент, Москва рассчитывает, что «здравый смысл в конце концов восторжествует».

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Выступая на ПМЭФ-2019 председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что, несмотря на торговые споры, США и Китай остаются тесно связаны и Пекин не заинтересован в полном разрыве отношений. Президента США он назвал своим другом.

По данным главного таможенного управления КНР, на фоне торговых споров объем торговли между Китаем и США сократился на 14,58% за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Объем падения составил более $35 млрд.

США, Китай, Владимир Путин, торговая война
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