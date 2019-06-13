Зеленский может встретиться с Трампом уже в августе

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе.
Об этом он сказал в кулуарах «Украинская дней» в Конгрессе США, передает «Укринформ».
«Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом», — рассказал дипломат.
Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах.
«Мы надеемся, что речь идет о (периоде — ред.) сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе — это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу — мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне», — сказал Чалый.
Вместе с тем он подчеркнул, что важно не только дата, но и содержание переговоров.
«У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, в США есть что предложить нам», — добавил посол.
Отмечается, что украинский дипломат положительно оценил возможность встречи президентов.
«Впрочем, все эти возможности наработанные годами, они не возникли прямо сегодня. В то же время, приход нового президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрое продвижение всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США», — сказал Чалый.
Он отметил, что Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией президента над подготовкой «именно содержательного визита в Соединенные Штаты».
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