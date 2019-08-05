Власти Китая поручили компаниям прекратить закупки американской сельхозпродукции

Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне новой эскалации торговой войны с США. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, китайские агропромышленные компании уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что его страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага глава Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.
КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.
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