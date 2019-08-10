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В США обещают «принять меры» против Китая из-за снижения курса юаня

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В США обещают «принять меры» против Китая из-за снижения курса юаня

Вашингтон намерен принять решительные меры, если посчитает, что Пекин снижает курс китайской валюты, чтобы смягчить эффект от американских пошлин. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в пятницу.

«Ясно, что они манипулируют курсом своей валюты с прицелом на торговлю», — сказал он. «Они собираются делать это, а мы собираемся принять решительные меры против них», — добавил Наварро. По его версии, «Китай снизил курс своей валюты более чем на 10% с единственной целью — компенсировать пошлины».

Наварро не пояснил, какие именно меры могут принять власти США. Он выразил уверенность в том, что Китай в полной мере ощутит на себе негативные последствия снижения курса валюты. «Китаю будет нанесен больший ущерб, чем может быть нанесен нам», — заверил он.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары.

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В пятницу утром Народный банк Китая вновь понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за доллар (новый минимум за последние 11 лет). Таким образом юань продолжает дешеветь с 31 июля.

В понедельник Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина «прозрачной валютной политики».

США, Китай, юань, торговая война
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